বকশীগঞ্জে পৃথক অভিযানে ১৯৭৫ পিস ইয়াবাসহ আটক ১, মদ উদ্ধার

জামালপুরের বকশীগঞ্জে সীমান্ত এলাকা থেকে মো. নাসির (৪৫) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। নাসির কুড়িগ্রামের খাটিয়ামারী গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে। আজ সোমবার সকাল ৭টার দিকে তিনি আটক হন।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর ব্যাটালিয়নের (৩৫ বিজিবি) আওতাধীন রৌমারী বিওপির সদস্যরা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্ত ১০৬৩ নম্বর পিলার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় ১ হাজার ৯৭৫টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়। ইয়াবা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকায় নাসির নামের একজনকে আটক করে বিজিবি। অপর দিকে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে বালিয়ামারী বিওপির বিজিবির সদস্যরা সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৮ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেন।
জামালপুর ব্যাটালিয়নের (৩৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইয়াবা ও ভারতীয় মদ উদ্ধারের ঘটনায় পৃথকভাবে বিজিবির পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তিকে বকশীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, মাদক চোরাচালানে জড়িত থাকার দায়ে এক ব্যক্তিকে থানায় দিয়েছে বিজিবি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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