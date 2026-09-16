Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন
জামালপুরের মেলান্দহে অবৈধ ইটের ভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের মেলান্দহ পৌরসভার ফুলছেন্না এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত শেখ ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুরে যৌথভাবে এ অভিযানটি চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইমন হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এ কে এম ছামিউল আলম কুরসি। তাঁদের সহযোগিতা করেন মেলান্দহ থানা-পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা।

জানা গেছে, ইটভাটা ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী শেখ ব্রিকসটি অবৈধভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। অভিযানের সময় ভাটার কার্যক্রম বন্ধ পাওয়া যায়। এ সময় ভাটার মালিকও উপস্থিত ছিলেন না। ফলে অভিযানে কোনো জরিমানা করা হয়নি। পরে অবৈধ ইটভাটাটির চিমনি ভেঙে দেওয়া হয়।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এ কে এম ছামিউল আলম কুরসি বলেন, ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ অবৈধ ইটভাটা। এখানে ফিক্সড চিমনি ছিল, যা ২০১০ সাল থেকেই নিষিদ্ধ। ফিক্সড চিমনি ও ড্রাম চিমনি উচ্ছেদের যে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।’

বিষয়:

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