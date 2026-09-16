৭ জেলায় নিয়োগ দেবে কাজী ফার্মস গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের চিকস অ্যান্ড ফিড সেলস বিভাগে ‘অফিসার/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও সিলেট জেলায় নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম: অফিসার/এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ১–৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: ২৬–৩৫ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, সিলেট।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, দৈনিক ভাতা, কৃতিত্ব পুরস্কার, অর্জিত ছুটি রূপান্তর, হ্যান্ডসেট ভাতা, বিবাহ ভাতা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিজনেস সেলস বিভাগে ‘কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
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