লালমনিরহাটে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে আফাজ উদ্দিনকে (৪৬) কুপিয়ে হত্যার দায়ে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২-এর বিচারক এস এম শফিকুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম হবিবর রহমান ওরফে গোদা (৪০)। তিনি পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের আঙ্গোরপোতা উফারমারা প্রধানপাড়া গ্রামের মো. আছির উদ্দিন ওরফে কাল্টার ছেলে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ৯ মার্চ রাতে পাটগ্রাম উপজেলার রহমানপুর এলাকায় বাজার থেকে ফিরছিলেন আফাজ উদ্দিন। এ সময় ওৎপেতে থাকা হাবিবর রহমান ছুরি দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন তাঁকে। পরে স্থানীয়রা আফাজকে উদ্ধার করে প্রথমে পাটগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন আফাজ উদ্দিনের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই মো. রমজান আলী বাদী হয়ে পাটগ্রাম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। পুলিশ মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামির উপস্থিতিতে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন।
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