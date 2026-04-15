জামালপুর

জামালপুরে তেল মজুত করায় যুবককে ৭ দিনের কারাদণ্ড

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে তেল মজুত করায় মো. সাব্বির (২১) নামের এক যুবককে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত সাব্বির উপজেলার হাতিভাঙ্গা উত্তর কাঠারবিল গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে।

আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার কাঠারবিল ফিলিং স্টেশন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন।

উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে, মো. সাব্বির নামের এক যুবক পাম্প থেকে  ১২০ লিটার ডিজেল তেল সংগ্রহ করে মজুতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিক অভিযান চালায়। এ সময় তাঁকে আটক করা হয় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ইউএনও শাহ জহুরুল হোসেন জানান, আজ সকালে তেল মজুতের দায়ে সাব্বির নামের এক যুবককে সাত দিনের জেল দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও অতিরিক্ত দামে বিক্রির প্রবণতা রোধে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

