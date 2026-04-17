এমপিরা সবাই রাজনীতি করলে শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না: শিক্ষামন্ত্রী

এমপিরা সবাই রাজনীতি করলে শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, ‘যদি শিক্ষক নিয়োগে আমাদের কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে, আর এমপিরা যদি সকলে মিলে রাজনীতি করেন, তাহলে শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না। আমরা সকলে চাই আগামীর বাংলাদেশ; এর কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।’
আজ শুক্রবার দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) আয়োজিত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘উন্নত বিশ্বে দিন দিন জনসংখ্যা কমছে। সেখানে আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। আমরা অবশ্যই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে আশীর্বাদ হিসেবে নেব। কারণ, উন্নত বিশ্বে যেটার অভাব রয়েছে, সেটা আমাদের দেশে পর্যাপ্ত রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর অভাব নেই। সুতরাং আমরা যদি সঠিকভাবে বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার্থীদের তৈরি করি, তাহলে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর এক নম্বর মানবসম্পদে ভরপুর দেশ।’
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমি চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঢাকার বাইরে রয়েছে, ঢাকার চাইতে তাদের ভালো করার বেশি সুযোগ রয়েছে। এখানে ন্যাচারাল ডিস্টার্ব কম এবং কোয়ালিটি স্টুডেন্টরা ঢাকায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকালকার দিনে স্টান্ডার্ডাইজেশন হয়, ইউনিভার্সিটি থ্রু দ্য রেইটিংস। রেটিংস যে ইউনিভার্সিটি বেশি বাড়াতে পারবে, তারা থাকবে। আমি ভিসি, ইউনিভার্সিটি প্রশাসন দেখি কীভাবে তারা এডুকেশনকে ডেভেলপ করে। এগুলোর খতিয়ান আমি তৈরি করছি। আমি মন্ত্রণালয়ের এসিআর বানাচ্ছি।’
শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘শিক্ষক নিয়োগে যদি কোনো দুর্বলতা হয়ে থাকেম আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখব। কোনো শিক্ষক নিয়োগে মেধাবী কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। শিক্ষকদের মেধাবী হতেই হবে। এর কোনো বিকল্প আমাদের কাছে নেই।’
নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘তোমাদের দিকে জাতি তাকিয়ে আছে। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে অভিভাবক। সুতরাং আজকের পর থেকে যত দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে, প্রতিটি মুহূর্তকে লেখাপড়ার কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তটিই তোমাদের আগামীর ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এই মুহূর্তটিই তোমাদের আগামীর বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে।’
উপাচার্য ড. মো. এনামউল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মনজুরুল ইসলাম, সাদিক রিয়াজ পিনাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, রাইয়ান সিরাজী, জাতীয় সংসদের হুইপ আখতারুজ্জামান মিয়া, প্রোভিসি ড. শফিকুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার জাহাঙ্গীর কবির, জেলা বিএনপির সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।
