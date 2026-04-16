রাজধানীর শনির আখড়ায় মাদ্রাসাছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর শনির আখড়ায় একটি বাসা থেকে আলো আক্তার (১৪) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে লেখাপড়া করত।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় স্বজনেরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাত ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত আলোর বাবা মো. রাসেল জানান, কদমতলী শনির আখড়ায় একটি বাসায় ভাড়া থাকেন তাঁরা। বিকেলে বাসায় সবার অগোচরে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয় সে। দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে এলাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি দেখে সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

বাবা রাসেল আরও বলেন, আলো কেন এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তাঁদের জানা নেই। কারও সঙ্গে ঝগড়া হয়নি। কোনো কারণে রাগারাগিও করেনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি কদমতলী থানায় জানানো করা হয়েছে।

