যশোর

পৃথক ঘটনায় চৌগাছায় দুজনের আত্মহত্যা

চৌগাছা প্রতিনিধি  
যশোরের চৌগাছায় ছেলের মোবাইল ফোন দেখাকে কেন্দ্র করে রুপা খাতুন (৩০) এবং বাবার ওপর অভিমান করে জীবন বিশ্বাস (১৬) নামের এক কিশোরের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। রুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নের আরাজি সুলতানপুরের প্রবাসী সুজন হোসেনের স্ত্রী এবং জীবন বিশ্বাস একই ইউনিয়নের দুলালপুর গ্রামের আলতাফ বিশ্বাসের ছেলে। আজ বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নের আরাজি সুলতানপুর ও দুলালপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রুপা খাতুনের (৩০) স্বামী সুজন হোসেন প্রবাসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। রুপা দুই সন্তানের জননী। বড় সন্তান আরাফাত হোসেনের মোবাইল দেখাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয়। সেই জেদ (ক্রোধ) থেকে শুক্রবার দুপুরে রুপা শয়নকক্ষে নিজের ব্যবহৃত ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

পরে দেবর আব্দুল করিম ও শ্বশুর ইয়াকুব আলী রুপাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে ডাকচিৎকার দিলে অন্য স্বজনেরা এসে ঘরের দরজা ও ভেন্টিলেটর ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বেলা ২টা ১০ মিনিটে তাঁকে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক ফারিয়া সুলতানা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রুপাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে একই দিন দুপুর ১২টার দিকে বাবার ওপর অভিমান করে জীবন বিশ্বাস গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পেরে তাকে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৪টার দিকে জীবনের মৃত্যু হয়।

দুটি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন চৌগাছা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নুরুল আমিন শিকদার। তিনি জানান, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

পলিসি গ্রুপের বৈঠক: নিয়ম বদলে ৪ হাজার এসআই নিয়োগের চিন্তা

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

রাজধানীর শনির আখড়ায় মাদ্রাসাছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ

পাঠকের আগ্রহ

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসলে নেমে দুই স্কুলছাত্রী নিখোঁজ, একজনের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুরে শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসলে নেমে দুই স্কুলছাত্রী নিখোঁজ, একজনের মরদেহ উদ্ধার

বাউফলে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

বাউফলে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

সিকেডি হাসপাতালে চাঁদা দাবি: প্রধান আসামি মঈনসহ কারাগারে ৭ জন

সিকেডি হাসপাতালে চাঁদা দাবি: প্রধান আসামি মঈনসহ কারাগারে ৭ জন

চট্টগ্রামে কৃষিজমির মাটি কাটার হিড়িক, এক্সকাভেটর জব্দ

চট্টগ্রামে কৃষিজমির মাটি কাটার হিড়িক, এক্সকাভেটর জব্দ