দেওয়ানগঞ্জে মোবাইল ও বইয়ের পৃষ্ঠা নিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষা, বহিষ্কার ১২ পরীক্ষার্থী

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে নকল করার দায়ে ১২ জন ডিগ্রি পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে দেওয়ানগঞ্জ পৌর শহরের সরকারি আব্দুল খালেক মেমোরিয়াল কলেজ কেন্দ্র থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়।
বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছয়জন সানন্দবাড়ী ডিগ্রি কলেজের এবং অপর ছয়জন মোফাজ্জল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী।
কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুর ২টায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২৪ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার তৃতীয় বর্ষের ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা চলাকালে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কেন্দ্র পরিদর্শনে যান দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন। এ সময় পরীক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোন ও বইয়ের পৃষ্ঠা পাওয়া গেলে তিনি ১২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহিষ্কার করে।
দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পরীক্ষার্থীদের হাতে মোবাইল এবং বইয়ের পৃষ্ঠা থাকার দায়ে ১২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকলমুক্ত পরীক্ষা সম্পন্নের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।’
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