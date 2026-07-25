বগুড়ায় স্পিকার বক্স ও দোকানের ড্রয়ারে ২১০০টি ইয়াবা, যুবক গ্রেপ্তার

বগুড়া শহরে স্পিকার বক্স ও একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ড্রয়ার থেকে ২ হাজার ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ ওই যুবককে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার যুবকের নাম আব্দুল্লাহ আল রাহাত মামুন (২২)। তিনি বগুড়া শহরের নিশিন্দারা ধমকপাড়া এলাকার মৃত মতিয়ার রহমানের ছেলে।
ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের ইয়াকুবিয়া স্কুল মোড়সংলগ্ন কাজী ওয়াকফ টাওয়ারের উত্তর পাশের সড়কে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি মাঝারি আকারের স্পিকার বক্সসহ আব্দুল্লাহ আল রাহাত মামুনকে আটক করা হয়। পরে স্পিকার বক্স থেকে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ২০টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরে প্যাকেটগুলোর ভেতর থেকে ২ হাজারটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মামুন তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ‘আলামিন ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ওয়ার্কস’-এ আরও ইয়াবা মজুত রাখার কথা জানান। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চারমাথার ভবেরবাজার এলাকায় ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে একটি ড্রয়ার থেকে আরও ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
বগুড়া ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার যুবক দীর্ঘদিন ধরে বগুড়া শহরের বিভিন্ন মাদকসেবীর কাছে ইয়াবা বিক্রির কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।’
আজ শনিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন কার্গো এলাকায় এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাশেদ বিন খালেদ আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।৭ মিনিট আগে
কালীগঞ্জ পৌরসভার তুমুলিয়া মোড় এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল ও ব্যস্ততম একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এখানে চারটি বাস ও অটোরিকশা স্ট্যান্ড রয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এবং শত শত যানবাহন এই পথ দিয়ে চলাচল করে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকা বিদ্যুতের খুঁটির গোড়ায় পর্যাপ্ত মাটি নেই।২৪ মিনিট আগে
শনিবার বেলা ১টার দিকে শিশুটি নিজ বাড়ির উঠানে খেলছিল। এ সময় হাসান তাকে কৌশলে ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে শিশুটি শরীরে ব্যথা অনুভব করলে ঘটনাটি তার মাকে জানায়। শিশুর মা ও স্বজনেরা হাসানের পরিবারের কাছে অভিযোগ করতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শিশুর মা ও চাচিকে মারধরও করা হয়।২৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সম্পর্কের প্রলোভন দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল এবং অর্থ আদায়ের অভিযোগে ‘হানিট্র্যাপ’ চক্রের দুই নারী ও এক পুলিশ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বিশ্বাসপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের গাজীপুর জেলা কারাগারে...৩১ মিনিট আগে