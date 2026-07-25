Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় স্পিকার বক্স ও দোকানের ড্রয়ারে ২১০০টি ইয়াবা, যুবক গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় স্পিকার বক্স ও দোকানের ড্রয়ারে ২১০০টি ইয়াবা, যুবক গ্রেপ্তার
বগুড়া শহরে স্পিকার বক্স ও একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ড্রয়ার থেকে ২ হাজার ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া শহরে স্পিকার বক্স ও একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ড্রয়ার থেকে ২ হাজার ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ ওই যুবককে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তার যুবকের নাম আব্দুল্লাহ আল রাহাত মামুন (২২)। তিনি বগুড়া শহরের নিশিন্দারা ধমকপাড়া এলাকার মৃত মতিয়ার রহমানের ছেলে।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের ইয়াকুবিয়া স্কুল মোড়সংলগ্ন কাজী ওয়াকফ টাওয়ারের উত্তর পাশের সড়কে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি মাঝারি আকারের স্পিকার বক্সসহ আব্দুল্লাহ আল রাহাত মামুনকে আটক করা হয়। পরে স্পিকার বক্স থেকে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ২০টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরে প্যাকেটগুলোর ভেতর থেকে ২ হাজারটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মামুন তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ‘আলামিন ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ওয়ার্কস’-এ আরও ইয়াবা মজুত রাখার কথা জানান। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চারমাথার ভবেরবাজার এলাকায় ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে একটি ড্রয়ার থেকে আরও ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

বগুড়া ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার যুবক দীর্ঘদিন ধরে বগুড়া শহরের বিভিন্ন মাদকসেবীর কাছে ইয়াবা বিক্রির কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।’

বিষয়:

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