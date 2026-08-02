Ajker Patrika
En
জামালপুর

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ইসলামপুরে যুবদল নেতার দলীয় পদ স্থগিত

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ২২: ০৫
শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ইসলামপুরে যুবদল নেতার দলীয় পদ স্থগিত
শাহানুর রহমান পলাশ । ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে শাহানুর রহমান পলাশ নামের এক যুবদল নেতার দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে জেলা যুবদলের সদস্য ও দপ্তরের দায়িত্বে থাকা মো. আতিকুর রহমান লিটন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

শাহানুর রহমান পলাশ যুবদলের ইসলামপুর উপজেলার চরপুটিমারী উত্তর শাখার সদস্যসচিব পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গসহ দলের নীতি-আদর্শ ও সংহতিপরিপন্থী নানা অনাচারের কারণে সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ইসলামপুর উপজেলার অন্তর্গত যুবদল ১১ নম্বর চরপুটিমারী ইউনিয়ন উত্তর শাখার সদস্যসচিব শাহানুর রহমান পলাশের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, যুবদলের জামালপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান সজিব এবং সদস্যসচিব সোহেল রানা খান ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। পলাশের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব যুবদল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার আহ্বানও জানানো হয়।

পদ স্থগিত হওয়া শাহানুর রহমান পলাশ বলেন, ‘আমার দলীয় পদ স্থগিত করার বিষয়টি জেনেছি। তবে কী কারণে আমার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জানি না।’

জামালপুর জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মো. সোহেল রানা খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাহানুর রহমান পলাশের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরযুবদলময়মনসিংহ বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত