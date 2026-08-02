Ajker Patrika
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বরিশাল

হরিণ চুরির এক বছর পর ২ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
হরিণ চুরির এক বছর পর ২ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার

বরিশালের দুর্গাসাগর দিঘির হরিণ সংরক্ষণাগার থেকে একটি বড় হরিণ চুরির ঘটনায় কেয়ারটেকার ও এক পাহারাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এয়ারপোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কাজী গোলাম সরোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা দায়েরের এক বছর পরে পুলিশি তদন্তে হরিণ চুরির ঘটনায় জড়িত থাকায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বিমানবন্দর থানা-পুলিশ জানায়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন দুর্গাসাগরের কেয়ারটেকার মো. জামাল হোসেন মৃধা (৪০) ও নৈশপ্রহরী অলিউল হাওলাদার অলি (৩২)। তাঁরা জেলা প্রশাসকের অধীনস্থ মাস্টাররোল কর্মচারী।

জানা গেছে, আজ তাঁদের গ্রেপ্তারের পর বরিশালের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়তউল্লাহ দুজনেরই এক দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

জেলা প্রশাসকের নাজির খায়ের শিকদার বলেন, দুর্গাসাগরের হরিণশালায় থাকা ১৩টি হরিণের মধ্যে সবচেয়ে বড় হরিণটি খাঁচা থেকে চুরি হয়। এ ঘটনায় নিরাপত্তা প্রহরী জাহাঙ্গীর হোসেন গত বছরের ৭ আগস্ট এয়ারপোর্ট থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন। এরপর দীর্ঘদিন তদন্ত চলার পর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এয়ারপোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কাজী গোলাম সরোয়ার বলেন, ঘটনার সময় অভিযুক্ত দুজনের কারও ডিউটি ছিল না। তারপরও তাঁদের রাত ১২টা পর্যন্ত দেখা গেছে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া গেছে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হরিণ চুরির পুরো ঘটনায় যাচাই-বাছাই করা হবে।

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