জামালপুর সীমান্তে শূন্যরেখায় তিন দিন ধরে এক নারী
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পাথরের চর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) পুশইনচেষ্টার পর ৩০ বছর বয়সী এক নারী তিন দিন ধরে শূন্যরেখায় অবস্থান করছেন। বিজিবির ভাষ্য, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পুশইনচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
পাথরের চর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১০৭৬-এর কাছ দিয়ে গত মঙ্গলবার সকাল আটটায় ওই নারীকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করে বিএসএফ।
জামালপুর ৩৫ বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে বিএসএফের পুশইনচেষ্টা ব্যর্থ হলে ওই নারী শূন্যরেখায় অবস্থান নেন।
তিন দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে তীব্র রোদ উপেক্ষা করে ওই নারী অবস্থান করছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। সীমান্তের দায়িত্বে থাকা বিজিবি ও বিএসএফের কেউই তাঁর দায়িত্ব নিতে চাইছে না বলেও দাবি তাঁদের।
জামালপুর ৩৫ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল হাসানুর রহমান বলেন, ‘মঙ্গলবার সকালে ওই নারীকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়। তবে বিজিবি এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে পুশইনচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ওই নারী বর্তমানে ভারতীয় সীমারেখায় অবস্থান করছেন। আমরা কঠোর নজরদারি চালাচ্ছি। যতক্ষণ বিষয়টির সমাধান না হবে, বিজিবির তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।’
স্থানীয় বাসিন্দারা পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।