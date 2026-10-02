Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযান, ১৮৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
জামালপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযান, ১৮৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার
১৮৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ১৮৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে ৩৫ বিজিবি। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার সীমান্তবর্তী কুমারের চর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব মদের বোতল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ৩৫ বিজিবির নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পাথরের চর বিওপির সদস্যরা ১০৭৬ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে কুমারের চর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা ১৮৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এসব মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।

৩৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

জামালপুরমদবিজিবিদেওয়ানগঞ্জ
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