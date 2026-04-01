Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে নিখোঁজ কিশোরীর হাত-পা বাঁধা লাশ মিলল নদীতে

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
ছামিরুন আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের দুই দিন পর নদী থেকে ছামিরুন আক্তার (১৩) নামের এক কিশোরীর হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার বদলপুর ইউনিয়নের পিটুয়ারকান্দি গ্রাম-সংলগ্ন কালনী-কুশিয়ারা নদী থেকে আজ বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেলে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

ছামিরুন আক্তার পিটুয়ারকান্দি গ্রামের মৃত নবী মিয়ার মেয়ে। তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ছামিরুনের স্বজন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত সোমবার রাতে পিটুয়ারকান্দি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কিশোরী ছামিরুন নিখোঁজ হয়। দুই দিন ধরে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। আজ বেলা আড়াইটার দিকে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে একজনের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় জানান। পরে পুলিশ এসে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছামিরুনের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ছামিরুনের প্রতিবেশী ময়না মিয়া জানান, ছামিরুনের বাবা বেঁচে নেই। তার মা দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন। ছামিরুনের আরও পাঁচ বোন ও এক ভাই রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সে ঢাকায় বসবাস করত। ঈদুল ফিতরের সময় ছামিরুন বাড়িতে এসেছিল।

বদলপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য ইউসুফ মিয়া বলেন, কিশোরী ছামিরুন গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল। দুই দিন পর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার হয়।

আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকবর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে ছামিরুন নামের এক কিশোরীর হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করি। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটে এবং কারা জড়িত, তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে।’

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

