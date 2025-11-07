Ajker Patrika

হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে স্ত্রীকে হত্যা করে আদালতে হাজির স্বামী

মাধবপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের করড়া গ্রামে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন রাজন মিয়া ও শাপলা আক্তার দম্পতি। দাম্পত্য জীবনে পরকীয়া সন্দেহ ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এর জেরে গত সোমবার রাতে রাজন মিয়া তাঁর স্ত্রী শাপলা আক্তারকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন।

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জে হত্যা মামলার আসামি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বৃন্দাবন কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের রজতজয়ন্তী: উন্মুক্ত মঞ্চে জুতা-বোতল নিক্ষেপ

শিশুদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, অর্ধশতাধিক আহত

বাবার বঁটির আঘাতে মেয়ে খুন

বাহুবলে গৃহবধূর হাত বাঁধা ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

শায়েস্তাগঞ্জে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ, লোডশেডিংয়ে জনদুর্ভোগ চরমে

কারাগার শুধু শাস্তির জায়গা নয়, সংশোধন ও পুনর্বাসনও হয়: ডিআইজি প্রিজনস

মিষ্টির বাক্সের ওজন বেশি: টর্চ জ্বালিয়ে দুই গ্রামবাসীর মারামারি, আহত ৫০

অবৈধ পথে ইতালিযাত্রা: দালাল ধরে ৩৫ যুবক নিখোঁজ

ভারতে ৩ বাংলাদেশির লাশ, কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ

হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা মহিবুর হত্যা: প্রধান আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড, ১৪ জনের যাবজ্জীবন

পুকুরে ডুবে তিন ভাইয়ের তিন মেয়ের মৃত্যু, বিয়েবাড়িতে কান্নার রোল

নবীগঞ্জে বাসচাপায় নছিমনচালক নিহত

হবিগঞ্জে অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলায় ১৪ জনের কারাদণ্ড

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

