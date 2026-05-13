Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

ধর্মঘট প্রত্যাহার, হবিগঞ্জ-সিলেট রুটে বাস চলাচল ফের শুরু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
ধর্মঘট প্রত্যাহার, হবিগঞ্জ-সিলেট রুটে বাস চলাচল ফের শুরু। ফাইল ছবি

মৌলভীবাজার জেলা মোটর গ্রুপ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে হবিগঞ্জ-সিলেট বিরতিহীন বাস চলাচলে বাধা ও বাস আটকে রাখার প্রতিবাদে ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস ও সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে মঙ্গলবার গভীর রাতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে বুধবার সকাল থেকে হবিগঞ্জ-সিলেট রুটে বিরতিহীন বাস চলাচল ফের শুরু হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার সকাল থেকে হবিগঞ্জ-সিলেটসহ বিভিন্ন রুটে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। আকস্মিক বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। জরুরি প্রয়োজনে অনেককে বিকল্প যানবাহনে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে।

তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সংকটের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমঙ্গল-ভায়া-মৌলভীবাজার সড়কে বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।

হবিগঞ্জ মোটর মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সোহেল চৌধুরী বলেন, ‘গত রোববার সকাল ৭টা থেকে মৌলভীবাজার মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রহিম রিপনের নেতৃত্বে শেরপুর এলাকায় হবিগঞ্জ-সিলেট বিরতিহীন বাসগুলো আটকে রাখা হয়। এর প্রতিবাদেই হবিগঞ্জ মোটর মালিক গ্রুপ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয়। পরে প্রশাসনের আশ্বাস এবং সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে মঙ্গলবার দিবাগত মধ্য রাত থেকে আমাদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। তবে সব বিষয় সমাধানের আগ পর্যন্ত শ্রীমঙ্গল ভায়া মৌলভীবাজার রোডে হবিগঞ্জের কোনো বাস চলবে না।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারহবিগঞ্জবাসবাস সার্ভিসসিলেট বিভাগ
