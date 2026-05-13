নীলফামারীতে কৃষক হত্যা মামলায় মহিলা লীগের নেত্রী গ্রেপ্তার

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌর মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাহানারা পারভীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে সৈয়দপুর থানার গোলচত্বরে অনুষ্ঠিত একটি সালিসি বৈঠক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাজী জাহানারা সৈয়দপুর পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পরপর পাঁচবারের নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর ছিলেন।
আজ বুধবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান। তিনি জানান, নীলফামারী সদরের রামগঞ্জে গাড়িচাপা দিয়ে সিদ্দিক আলী নামের এক পথচারীকে হত্যা মামলায় সৈয়দপুর থানা-পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রতিবেদন লেখার সময় (১২টা ৪৫ মিনিট) আসামিকে আদালতে তোলার প্রস্তুতি চলছে।
জানা যায়, নিহত কৃষক সিদ্দিক আলীর ছেলে জেলা সদর উপজেলার লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের আকাশকুড়ি গ্রামের লিটন রহমান বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ২২ অক্টোবর ওই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নুর, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মমতাজুল হকসহ ২০২ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ জনকে আসামি করা হয়।
মামলায় বলা হয়, কৃষক সিদ্দিক আলী ২০১৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাড়ির অদূরে রামগঞ্জহাটে কেনাকাটা করতে যান। ওই সময় আওয়ামী লীগের ওই আসামিরা বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানীর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলার মাঝে পড়ে গেলে কৃষক সিদ্দিক আলী রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য মামলার প্রধান আসামি আসাদুজ্জামান নুরকে বহনকারী গাড়ি দিয়ে কৃষক সিদ্দিক আলীকে চাপা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।
মামলায় বলা হয়, ওই সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় নিহত কৃষক সিদ্দিক আলীর হত্যা মামলা দায়ের করতে পারেননি বাদী। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নিহতের ছেলে মামলাটি দায়ের করেন।
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে এক দিনে আরও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেট বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১। বুধবার (১৩ মে) সকালে স্বাস্থ্য বিভাগের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
মৌলভীবাজার জেলা মোটর গ্রুপ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে হবিগঞ্জ-সিলেট বিরতিহীন বাস চলাচলে বাধা ও বাস আটকে রাখার প্রতিবাদে ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস ও সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে মঙ্গলবার গভীর রাতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে বুধবার৩৬ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে খুশি খাতুন (২০) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত খুশি খাতুন সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার আদালতপুর এলাকার শহিদুল মোড়লের মেয়ে। তিনি পাগলাকানাই মোড়ের একটি হোটেলে কাজ করতেন। তাঁর স্বামী যশোর শহরে...৩৯ মিনিট আগে
লালপুরে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার সময় মাদক কারবারিদের সঙ্গে র্যাব সদস্যদের বাগ্বিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মো. সোহাগ মাহমুদ (৩০) নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ২ নম্বর ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন কবরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে২ ঘণ্টা আগে