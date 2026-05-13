নীলফামারী

নীলফামারীতে কৃষক হত্যা মামলায় মহিলা লীগের নেত্রী গ্রেপ্তার

নীলফামারী প্রতিনিধি
কাজী জাহানারা পারভীন। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌর মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাহানারা পারভীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে সৈয়দপুর থানার গোলচত্বরে অনুষ্ঠিত একটি সালিসি বৈঠক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাজী জাহানারা সৈয়দপুর পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পরপর পাঁচবারের নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর ছিলেন।

আজ বুধবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান। তিনি জানান, নীলফামারী সদরের রামগঞ্জে গাড়িচাপা দিয়ে সিদ্দিক আলী নামের এক পথচারীকে হত্যা মামলায় সৈয়দপুর থানা-পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রতিবেদন লেখার সময় (১২টা ৪৫ মিনিট) আসামিকে আদালতে তোলার প্রস্তুতি চলছে।

জানা যায়, নিহত কৃষক সিদ্দিক আলীর ছেলে জেলা সদর উপজেলার লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের আকাশকুড়ি গ্রামের লিটন রহমান বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ২২ অক্টোবর ওই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নুর, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মমতাজুল হকসহ ২০২ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ জনকে আসামি করা হয়।

মামলায় বলা হয়, কৃষক সিদ্দিক আলী ২০১৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাড়ির অদূরে রামগঞ্জহাটে কেনাকাটা করতে যান। ওই সময় আওয়ামী লীগের ওই আসামিরা বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানীর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলার মাঝে পড়ে গেলে কৃষক সিদ্দিক আলী রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য মামলার প্রধান আসামি আসাদুজ্জামান নুরকে বহনকারী গাড়ি দিয়ে কৃষক সিদ্দিক আলীকে চাপা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।

মামলায় বলা হয়, ওই সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় নিহত কৃষক সিদ্দিক আলীর হত্যা মামলা দায়ের করতে পারেননি বাদী। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নিহতের ছেলে মামলাটি দায়ের করেন।

বিষয়:

নীলফামারীমামলাগ্রেপ্তারনীলফামারী সদরসংরক্ষিত নারী আসনসৈয়দপুর
