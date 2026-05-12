পরমাণু শক্তি কমিশনে চাকরি, পদসংখ্যা ১৩০

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মোট সাতটি ক্যাটাগরিতে ১৩০ পদে যোগ্য নারী-পুরুষ—উভয় প্রার্থীকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ মে সকাল ১০টা থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। ২৭ মে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: সায়েন্টিফিক অফিসার ৩০ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার অব সায়েন্স (এমএসসি) ডিগ্রি পাস হতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার ১৭ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/কেমিক্যাল) ডিগ্রি পাস হতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার ২৬ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি পাস হতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার টাইপিস্ট ৯টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডেটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে বাংলায় মিনিটে কমপক্ষে ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট ৩২ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) পাস অথবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

পদের নাম ও সংখ্যা: জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট-২৮ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ (গ্রেড-২০)

পদের নাম ও সংখ্যা: স্যানিটারি অ্যাটেনডেন্ট-২,৮ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: বয়স ৭ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি মোট ২২৩ টাকা, ৪ নম্বর পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি মোট ১১২ টাকা, ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য টেলিটক চার্জসহ আবেদন ফি মোট ৫৬ টাকা। তবে সব পদের অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। বাছাই করা প্রার্থীরা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মে,২০২৬; বিকেল ৫ টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

