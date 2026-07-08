চাঁদপুর যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফরিদা ইলিয়াস গ্রেপ্তার

চাঁদপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চাঁদপুর পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ফরিদা ইলিয়াসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ।
পুলিশ জানায়, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় আসামি হিসেবে বুধবার সকাল ৮টার দিকে শহরের বড় স্টেশন এলাকার উত্তর শ্রীরামদী এলাকায় নিজ বাসা থেকে ফরিদা ইলিয়াসকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাদিরা নূর। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. খায়রুল কবির উপস্থিত ছিলেন।
ফরিদা ইলিয়াস শহরের উত্তর শ্রীরামদী শ্রমিক কলোনি এলাকার মৃত আব্দুল গফুর শেখের মেয়ে। তাঁর স্বামীর নাম ইলিয়াস হোসেন।
পুলিশ আরও জানায়, গত ৮ জুন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়। মামলাটি করেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আল-আমিন। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, গ্রেপ্তারের পর ফরিদা ইলিয়াসকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
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