বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে তরুণীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, সাময়িক বরখাস্ত এসআই

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও পরে কথার বরখেলাপ করার অভিযোগে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুজন শ্যামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে বরখাস্ত করা হলেও আজ শনিবার তা পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়।
বরখাস্ত এসআই সুজন হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারী তরুণী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এসআই সুজন শ্যাম বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিয়েতে অস্বীকৃতি জানালে তরুণী বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্ত চালায়। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় সুজন শ্যামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন বলেন, এসআই সুজন শ্যামের মোবাইল ফোনে আপত্তিকর ছবির ঘটনাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান জানান, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। সত্যতা মেলায় সুজন শ্যামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি আরও তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও পরে কথার বরখেলাপ করার অভিযোগে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুজন শ্যামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে বরখাস্ত করা হলেও আজ শনিবার তা পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়।
বরখাস্ত এসআই সুজন হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারী তরুণী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এসআই সুজন শ্যাম বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিয়েতে অস্বীকৃতি জানালে তরুণী বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্ত চালায়। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় সুজন শ্যামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন বলেন, এসআই সুজন শ্যামের মোবাইল ফোনে আপত্তিকর ছবির ঘটনাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান জানান, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। সত্যতা মেলায় সুজন শ্যামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি আরও তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাতক্ষীরায় বিদ্যুতের মূল গ্রিড লাইনে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটেছে। এতে আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে জেলার পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। মেরামত শেষে বেলা ৩টার দিকে সাতক্ষীরা পৌরসভার আংশিক এবং বিভিন্ন উপজেলায় কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সচল হয়। পরে বিকেল ৫টার দিকে পুরো জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ২৪ মিনিট আগে
খুলনা নগরীতে ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। আজ শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে এ অভিযান চালানো হয়।২৭ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতে ১০ ফুট লম্বা একটি মৃত ইরাবতী ডলফিন ভেসে এসেছে। এটির পুরো মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে চামড়া উঠানো ছিল। মাথাসহ মৃতদেহে ক্ষত ছিল। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুয়াকাটা সৈকতের গঙ্গমতী ফরেস্টার ঢালা এলাকায় এটিকে পাওয়া যায়।২৮ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় পৃথক স্থানে স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দুটি মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।৩২ মিনিট আগে