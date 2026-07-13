Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে বন্যার্তদের পাশে বিজিবি, ড্রোনে শুকনা খাবার বিতরণ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
হবিগঞ্জে বন্যার্তদের পাশে বিজিবি, ড্রোনে শুকনা খাবার বিতরণ
হবিগঞ্জে বন্যাকবলিতদের মধ্যে বিজিবির ত্রাণ বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত

বন্যাকবলিত হবিগঞ্জের দুর্গম হাওরাঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন হবিগঞ্জ ৫৫ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। পানিবন্দী ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি অত্যাধুনিক ড্রোনের মাধ্যমে শুকনা খাবার পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে বাহিনীটি।

আজ সোমবার দুপুরে বানিয়াচং উপজেলার সুজাতপুর ইউনিয়নের বাল্লা এলাকায় এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বন্যার কারণে বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম এলাকায় আটকে পড়া মানুষের কাছে ড্রোনের মাধ্যমে শুকনা খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে অসুস্থদের চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

হবিগঞ্জে ড্রোনের মাধ্যমে বন্যাকবলিতদের মধ্যে বিজিবির ত্রাণ বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত
হবিগঞ্জে ড্রোনের মাধ্যমে বন্যাকবলিতদের মধ্যে বিজিবির ত্রাণ বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত

এ সময় ছিলেন শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পের মেডিকেল কর্মকর্তা মেজর ইদি আমীন, হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. জি এম সরফরাজ ও হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বন্যার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অনেক এলাকায় ত্রাণ ও চিকিৎসাসেবা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ড্রোনের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার উদ্যোগ দুর্গত মানুষের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করছে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে ৫৫ বিজিবির মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

বিষয়:

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