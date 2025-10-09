Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বেনাপোল থেকে ঢাকার দিকে যাওয়া আন্তনগর রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন ওই নারী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল জানান, সন্ধ্যায় ওই নারী মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর ৮২৭ আপ রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি নিহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ওসি আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজবাড়ী রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জট্রেনমুকসুদপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

সবচেয়ে প্রভাবশালী ৪ মিডিয়ার লাগাম এখন ৪ শীর্ষ ধনীর হাতে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

জিম্মি উদ্ধারের পর ‘হামাসকে ধ্বংস করতেই হবে’, শঙ্কায় যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

‘আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে’

‘আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে’

চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু