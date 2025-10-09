গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বেনাপোল থেকে ঢাকার দিকে যাওয়া আন্তনগর রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন ওই নারী।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল জানান, সন্ধ্যায় ওই নারী মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর ৮২৭ আপ রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি নিহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
ওসি আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজবাড়ী রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
