Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে টায়ার কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জুন ২০২৬, ১৮: ২৫
গাজীপুরে টায়ার কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ
গাজীপুরে টায়ার কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের পুবাইলে পুরোনো টায়ার থেকে তেল তৈরির কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর কারখানায় আগুন ধরে যায়। ‎

‎শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে পুবাইল কলেজ গেট এলাকার ‘অটো গ্রিন অয়েল’ নামের কারখানায় এই ঘটনা ঘটে।‎

‎খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।‎

‎স্থানীয় লোকজন জানায়, কারখানাটিতে পুরোনো টায়ার গলিয়ে তেল সংগ্রহ করা হতো। শনিবার দুপুরে হঠাৎ বিকট শব্দে কারখানার ভেতরে বয়লার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে কারখানার ভেতর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের আপৎকালীন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। এই ঘটনায় কারখানার ভেতরে থাকা মালপত্র পুড়ে গেছে।‎

‎টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহীন আলম বলেন, বয়লার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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