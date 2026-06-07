Ajker Patrika
গাজীপুর

খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার ফুফাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে টঙ্গীতে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার মামাতো ভাইকে খাবার দেওয়ার কথা বলে নিজ কক্ষে নিয়ে যান। পরে সেখানে শিশুটির ওপর নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় শিশুটির চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যান।

নির্যাতনের পর শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান জানান, ঘটনার বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরধর্ষণটঙ্গীঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
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