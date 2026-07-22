ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে শ্রমিক-কর্মচারীদের ৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি, কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

মৌসুমি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণসহ তিন দফা বাস্তবায়নের দাবিতে চার ঘণ্টার কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত মিলগেট-সংলগ্ন জামতলা এলাকায় এ কর্মবিরতি পালন করা হয়।
বাংলাদেশ চিনিশিল্প করপোরেশন শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায় ২০০ শ্রমিক-কর্মচারী এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এতে বক্তব্য দেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লুৎফর কবির, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ খান রতন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, অর্থ সম্পাদক জাকিউল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহজাহান আলী।
সমাবেশে বক্তারা জানান, যোগ্যতার ভিত্তিতে মৌসুমি শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্যও ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা ও নতুন পে-স্কেল কার্যকর করতে হবে। দীর্ঘদিনের এই ন্যায্য দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে চিনিকলে আখ রোপণ ও চিনি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে নিজ নিজ কর্মস্থলে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি ও প্রশাসন ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ধাপে ধাপে আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকনেতারা।
এর আগে ১৫ জুলাই বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে আট দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেয় শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন। এতে স্থগিত করা আগের অফিস আদেশ প্রত্যাহার করে স্থায়ী পদে সমন্বয় এবং মজুরি কমিশনের শ্রমিকদের পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানানো হয়েছিল।
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