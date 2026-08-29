গাজীপুরের কাপাসিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের রামদায়ের কোপে নিলয় সরকার (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার পাবুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নিলয় সরকার উপজেলার পাবুর এলাকার বাসিন্দা এবং বলখেলা বাজারের ওষুধের ব্যবসায়ী মনির সরকারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জমি নিয়ে নিলয় সরকারের সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই রাসেল সরকারের বিরোধ চলে আসছিল। আজ দুপুরে বিরোধপূর্ণ জমি থেকে ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে নিলয় বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে রাসেল সরকার তাঁর ওপর হামলা চালান। এ সময় রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন নিলয়কে।
পরে স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিলয়কে উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কাপাসিয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. জুবায়ের হোসেন বলেন, ‘হত্যার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে কাজ করছে পুলিশ।’
গাজীপুরের কালীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘দুই চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ ছিল। জমি থেকে ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে নিলয়কে কোপানোর পর অভিযুক্ত রাসেল পালিয়ে যান।’
আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘নিহতের মরদেহ গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টায় জড়িতের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় জাতীয় মহাসড়কের রবীন্দ্র স্মরণী বাইপাস এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা।২ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের গজারি বন থেকে মশিউর রহমান (৪৫) নামের এক কারখানা কর্মকর্তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের গলাচিপা এলাকার বন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনিকা বেগম বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা করেছেন।৫ মিনিট আগে
ওজন পরিমাপক যন্ত্রে মাছগুলো একে একে ওজন করে দেখা যায়, প্রতিটি মাছের ওজন ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের মধ্যে। মাথা, লেজ ও নাড়িভুঁড়ি বাদ দিলে, দেখা যায় ১৪০-১৫০ গ্রাম সলিড অংশ রয়েছে।১৬ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন ধরে পায়ের পচন ও অসহনীয় যন্ত্রণায় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন নেত্রকোনার দুর্গাপুরের দাহাপাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রনা রংদী (৬৫)। উন্নত চিকিৎসার অভাবে যখন তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ, তখনই পাশে দাঁড়ালেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও নেত্রকোনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।২৭ মিনিট আগে