টঙ্গীতে বস্তার গুদামে আগুন

 টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
বস্তাপট্টিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে বস্তার গুদামে আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে টঙ্গী বাজারের গরুহাটা এলাকায় বস্তাপট্টিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

‎খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ‎

‎জানা গেছে, আজ সকালে ওই এলাকার সেলিম মিয়ার গুদামে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় আগুনে আরও পাঁচটি বস্তার গুদাম পুড়ে যায়।

‎টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম বলেন, খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ‎ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

গাজীপুরআগুনটঙ্গীঢাকা বিভাগজেলার খবর
