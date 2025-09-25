Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

স্ত্রী দাবি করায় তরুণীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সখীপুরে তরুণীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন। ছবি: সংগৃহীত
সখীপুরে তরুণীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে স্ত্রীর দাবি নিয়ে আসা এক তরুণীকে (২৭) গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। পরে পরিবারের লোকজন ওই তরুণীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেন। ঘটনাটি ঘটে আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার হতেয়া রাজাবাড়ি ইউনিয়নের বাজাইল এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার এই তরুণীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী হতেয়া রাজাবাড়ি ইউনিয়নের বাজাইল গ্রামের আব্দুর রশিদের (২৪) প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। পরে তাঁরা আদালতে গিয়ে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর আব্দুর রশিদ তাঁর আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তরুণীকে নিয়ে রাতও কাটান। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয় বলে দাবি করেন ওই তরুণী। পরে স্বামীর বাড়িতে উঠতে চাইলে রশিদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সম্পর্ক অস্বীকার করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্ত্রীর মর্যাদা চেয়ে বিয়ের কাগজপত্র নিয়ে স্বামীর (রশিদ) বাড়িতে গেলে তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তরুণীকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

ভুক্তভোগী তরুণী বলেন, ‘আমার কাছে কোর্ট ম্যারেজের কাগজপত্র, ভিডিও, ছবিসহ আরও বেশ কিছু প্রমাণ আছে। ওরা আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত আব্দুর রশিদ বলেন, ‘ওই নারীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে আমার সম্পর্ক হয়। পরে বেড়াতে গিয়ে সে ও তাঁর লোকজন আমাকে আটকিয়ে মোবাইল ফোন এবং টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে। একপর্যায়ে উকিল ডেকে এনে জোর করে কাগজে সই নিয়েছে। আজ সে আমার বাড়িতে এসে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। এ কারণে তাকে বেঁধে রাখা হয়।’

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঞা বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নির্যাতনসখীপুরটাঙ্গাইলচিকিৎসাতরুণীস্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

রাজশাহীর ৩ জেলা থেকে ফের দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহীর ৩ জেলা থেকে ফের দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ

শ্রীপুরে ব্যাংক কর্মকর্তাকে অপহরণ, ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণে ৪ ঘণ্টা পর মুক্তি

শ্রীপুরে ব্যাংক কর্মকর্তাকে অপহরণ, ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণে ৪ ঘণ্টা পর মুক্তি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চাওয়া সেই অধ্যক্ষ ওএসডি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চাওয়া সেই অধ্যক্ষ ওএসডি

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের