গাজীপুর

পরীক্ষার্থী বহনকারী অটোরিকশাকে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কা: শ্রীপুরে আহত ৫, তিনজন আশঙ্কাজনক

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
ধনাই ব্যাপারী মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে চলছে এসএসসি পরীক্ষা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে একটি ডাম্প ট্রাক ধাক্কা দিলে পাঁচজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গুরুতর আহত তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে দেরিতে হলেও পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের এমসি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন জাহিদ হাসান (১৬), আবির (১৬), সজীব (১৬), আহাদ (১৬) ও পাপ্পু (১৬)। তারা সবাই উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের এমসি বাজার এলাকার হাজি ছোট কলিম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী।

আহত শিক্ষার্থী জাহিদ হাসানের মা নাসিমা আক্তার জানান, প্রতিদিনের মতো পরীক্ষায় অংশ নিতে তারা অটোরিকশাকে করে বাড়ি থেকে রওনা হয়। পথে এমসি ইউটার্নে একটি দ্রুতগতির ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনই আহত হয়। জাহিদ ও আবির তুলনামূলক কম আহত হলেও বাকি তিনজন গুরুতর জখম হয়। জাহিদ ও আবিরকে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার আল হেরা হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

মাওনা আল হেরা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক চিকিৎসক আবুল হোসেন বলেন, আহত পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হাজি ছোট কলিম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান সজল বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকে ময়মনসিংহে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজন পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ধনাই ব্যাপারী মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্রসচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, দুপুর ১২টার কিছু আগে আহত দুই পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করে।

শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আহত তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহে নেওয়া হয়েছে, আর দুজন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদ ভূঁইয়া বলেন, দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের সার্বিক চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।

