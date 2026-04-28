পরীক্ষার্থী বহনকারী অটোরিকশাকে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কা: শ্রীপুরে আহত ৫, তিনজন আশঙ্কাজনক

গাজীপুরের শ্রীপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে একটি ডাম্প ট্রাক ধাক্কা দিলে পাঁচজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গুরুতর আহত তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে দেরিতে হলেও পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে।
আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের এমসি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন জাহিদ হাসান (১৬), আবির (১৬), সজীব (১৬), আহাদ (১৬) ও পাপ্পু (১৬)। তারা সবাই উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের এমসি বাজার এলাকার হাজি ছোট কলিম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী।
আহত শিক্ষার্থী জাহিদ হাসানের মা নাসিমা আক্তার জানান, প্রতিদিনের মতো পরীক্ষায় অংশ নিতে তারা অটোরিকশাকে করে বাড়ি থেকে রওনা হয়। পথে এমসি ইউটার্নে একটি দ্রুতগতির ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনই আহত হয়। জাহিদ ও আবির তুলনামূলক কম আহত হলেও বাকি তিনজন গুরুতর জখম হয়। জাহিদ ও আবিরকে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার আল হেরা হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়।
মাওনা আল হেরা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক চিকিৎসক আবুল হোসেন বলেন, আহত পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
হাজি ছোট কলিম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান সজল বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকে ময়মনসিংহে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজন পরীক্ষায় অংশ নেয়।
ধনাই ব্যাপারী মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্রসচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, দুপুর ১২টার কিছু আগে আহত দুই পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করে।
শ্রীপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আহত তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহে নেওয়া হয়েছে, আর দুজন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদ ভূঁইয়া বলেন, দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের সার্বিক চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।
সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের ইসলামপুর লাটপাড়া এলাকা থেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে থানায় নেওয়া হয় বলে দাবি করেছে তার পরিবার। গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষার্থী আলঙ্গীর হোসেন (১৬) ওই এলাকার তছিকুল ইসলামের ছেলে এবং ইসলামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।৩ মিনিট আগে
রাজধানীর গুলশান থেকে এক বিদেশি নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে তাঁকে গুলশান-২ নম্বরের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে মৃত অবস্থায় নেওয়া হয়।৫ মিনিট আগে
খুলনা প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসীদের মহড়া ও সাংবাদিকদের হুমকির ঘটনায় দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার গভীর রাতে নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকার দীঘির পাড় থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজন হলেন দক্ষিণ নিরালা ১০ নম্বর রোডের বাসিন্দা বাসতুল্লাহ গাজীর ছেলে বাবুল গাজী (৫৬)১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে ফেনী জংশনে প্রবেশ করে। এ সময় হঠাৎ ট্রেনের ইঞ্জিনের ‘ট্যাবলেট কভার’ (ছোট চেম্বারের ঢাকনা) থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। ইঞ্জিনের এই ত্রুটি পরীক্ষা করতে গিয়ে ট্রেনের সহকারী লোকোমাস্টার মোহাম্মদ কাওসার ধোঁয়ায় আক্রান্ত হন।১৫ মিনিট আগে