গুজব ছড়ানোর অভিযোগে পোশাক কারখানা বন্ধ, ক্ষোভে পাশের ২ কারখানায় ভাঙচুর

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে আজ সোমবার পোশাক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের পর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীতে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কাজ করতে এসে বন্ধের নোটিশ দেখে ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা পাশের অন্য দুটি কারখানায় হামলা চালান।

আজ সোমবার সকালে টঙ্গীর সাতাইশ রোডের খৈরতল এলাকার ভিয়েলাটেক্স লিমিটেড নামের একটি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা পাশের দুটি কারখানায়ও হামলা চালান। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

‎কারখানা সূত্রে জানা গেছে, ভিয়েলাটেক্স লিমিটেডে ২ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক রয়েছেন। কয়েক দিন ধরে শ্রমিকেরা বলে আসছেন, বিদেশি কোনো এক ক্রেতারা শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে লভ্যাংশের টাকা দিয়েছেন; যা কারখানা কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করেছে। বিষয়টি গুজব দাবি করে শ্রমিকদের তা জানিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। এ নিয়ে শ্রমিকেরা গতকাল রোববার কারখানার ভেতরে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করেন।

আজ সকালে শ্রমিকেরা কারখানায় কাজ করতে এসে প্রধান ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁরা পাশের দেউটি ফ্যাশন লিমিটেড ও মাস্কো গ্রুপের একটি কারখানায় ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়।

‎এ বিষয়ে জানতে ভিয়েলাটেক্স লিমিটেডের কর্মকর্তারা গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি হননি। ‎

‎গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত সুপার মো. সেলিম রেজা আজকের পত্রিকা বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। কারখানা ও আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ‎

বিষয়:

গাজীপুরটঙ্গীভাঙচুরবিক্ষোভকারখানাঢাকাপোশাকজেলার খবরশ্রমিক
