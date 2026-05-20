গাইবান্ধায় ইয়াবা বিক্রির সময় বিএনপি নেতা আটক

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় ইয়াবা কারবারি ফিরোজ কবির নামে এক বিএনপি নেতাকে হাতেনাতে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও দুটি মাদক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৯ মে) রাত ৯টার দিকে উপজেলার গুনভরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে ফুলছড়ি থানা-পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা।
আটক ফিরোজ কবির উড়িয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে গুনভরি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় ইয়াবা বিক্রির সময় ফিরোজ কবিরকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।
ফুলছড়ি থানার ওসি দুরুল হোদা জানান, আটকের সময় ফিরোজের কাছ থেকে ৯টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বুধবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।
তিনি আরও জানান, ফিরোজ কবির আরও দুটি মাদক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
