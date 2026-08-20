Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় হত্যা মামলায় ৩ ভাইয়ের যাবজ্জীবন, ১০ জন খালাস

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় হত্যা মামলায় ৩ ভাইয়ের যাবজ্জীবন, ১০ জন খালাস
ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধে শাহাদাৎ হোসেন হত্যা মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মামলার অপর ১০ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান মিজান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল বুধবার বিকেলে গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মোল্ল্যা সাইফুল আলম এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন-সুন্দরগঞ্জের শ্রীপুর ইউনিয়নের বাড়াইকান্দি গ্রামের মৃত ইব্রাহীম ব্যাপারীর ছেলে আবদুল হালিম (৩৯), আবদুল হামিদ (৩৭) ও মাহাবুর রহমান (৩৫)। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৪ জানুয়ারি শ্রীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্রীপুর (বাড়াইকান্দি) গ্রামে একটি জমির আইল ওঠানোকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দেয়। এ সময় আসামিদের ওয়ারিশ শাহাদাৎ হোসেন ও তাঁর স্বজনেরা বাধা দেন। একপর্যায়ে আসামিদের কোদাল ও লাঠির আঘাতে শাহাদাৎ হোসেন, সাজেদা বেগম, সামছুল হক ও আবেদা বেগম গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পরে শাহাদাৎ হোসেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সেদিনই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরদিন ৫ জানুয়ারি সকালে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহতের স্বজন আতাউর রহমান বাদী হয়ে সেদিন রাতে ১৭ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ ১৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে গতকাল আদালত ১৩ আসামির মধ্যে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অপর ১০ জনকে বেকসুর খালাস দেন।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডগাইবান্ধাহত্যামামলাসুন্দরগঞ্জআদালতগাইবান্ধা সদরযাবজ্জীবনরংপুর বিভাগ
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