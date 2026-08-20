ঝিনাইদহে কৃষক হত্যা মামলায় ছেলের মৃত্যুদণ্ড, বাবার যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক নায়েব আলী হত্যা মামলায় আল আমিন পাটোয়ারী (২৬) নামের একজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় ইউনুস পাটোয়ারী (৫৬) নামের আরও এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আল আমিন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ইউনুস পাটোয়ারীর ছেলে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসুদ আলী এ দণ্ডাদেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ কোর্ট পরিদর্শক মোক্তার হোসেন বলেন, রায়ের পর আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে আদালত আল আমিনকে ৫০ হাজার ও ইউনুস পাটোয়ারীকে ২০ টাকা জরিমানা করেন।
মামলার বিবরণে জানা যায়, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ২০২৫ সালের ২৮ মে কালীগঞ্জের মালিয়াট গ্রামের কৃষক নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করেন প্রতিবেশী ইউনুস পাটোয়ারী ও তাঁর ছেলে আল আমিন। এই ঘটনায় নিহত নায়েব আলীর ছেলে বিল্লাল হোসেন তিনজনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা দুই থেকে তিনজনকে আসামি করে মামলা করেন। তদন্ত শেষে গত বছরের ১৮ আগস্ট আল আমিন ও ইউনুস পাটোয়ারীকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।
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