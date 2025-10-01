Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাইবান্ধা

ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও জমি রক্ষার দাবিতে ফুলছড়িতে মানববন্ধন

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আজ বিকেলে ভাঙনকবলিত এলাকাবাসীর উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বিকেলে ভাঙনকবলিত এলাকাবাসীর উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের রতনপুর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও আবাদি জমি রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। বুধবার বিকেলে ভাঙনকবলিত এলাকাবাসীর উদ্যোগে নদের পাড়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে কয়েক শ ভুক্তভোগী ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

ভাঙনের শিকার এলাকার মধ্যে রয়েছে উড়িয়া ইউনিয়নের ককাইমারী, ব্যাপারীপাড়া, আকন্দপাড়া, জোলাপাড়া ও ভাটিয়াপাড়া গ্রাম। বক্তারা বলেন, গত এক মাস ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অব্যাহত ভাঙনে বসতবাড়ি এবং একরের পর একর আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এতে কয়েক শ পরিবার এবং ফসলি জমি এখনো মারাত্মক হুমকির মুখে।

এ সময় তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কর্মকর্তারা ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেও ভাঙন প্রতিরোধে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী প্রতিরোধ প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন গাইবান্ধা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়ারেছ, ফুলছড়ি উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম আকন্দ, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আনিছুর রহমান, সহ-সেক্রেটারি মাওলানা আবুল খায়ের, স্থানীয় ইউপি সদস্য ছায়দার রহমান, সমাজসেবক মজনুর রশিদ প্রমুখ।

বিষয়:

জমিগাইবান্ধানদীভাঙনজেলার খবররংপুর বিভাগমানববন্ধনব্রহ্মপুত্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

এনসিপি-গণঅধিকার একীভূতকরণ: নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, গতি নেই আলোচনায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

তাড়াশ পৌর শহরে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

তাড়াশ পৌর শহরে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও জমি রক্ষার দাবিতে ফুলছড়িতে মানববন্ধন

ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও জমি রক্ষার দাবিতে ফুলছড়িতে মানববন্ধন

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ