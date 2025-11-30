গাইবান্ধায় অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, পুলিশ সদস্য নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আশরাফুল আলম নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর তালুকদার।
শনিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশরাফুল রংপুরের পীরগঞ্জ থানার কনস্টেবল পদে চাকরিরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি পলাশবাড়ী উপজেলার ভেলকুপা এলাকায়।
ওসি শাহীনুর তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আশরাফুল আলমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচিত নেতাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ ঝেড়েছেন ডাকসুতে পরাজিত ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম। এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এখন হেলিকপ্টারে করে দেশজুড়ে জাতীয় নির্বাচনের জনসভায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
আজ শনিবার দেওয়া ওই পোস্টে হামিম লেখেন, ‘প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনাদের কাছে আজ নালিশ দিচ্ছি—যাদের দায়িত্ব ছিল ঢাবি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দিনরাত পরিশ্রম করা, তারা আজ শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করে হেলিকপ্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে জনসভা করে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছে।’
হামিম আরও দাবি করেন, ‘শিক্ষার্থীরা নানাভাবে অবহেলিত হলেও ক্ষমতাসীন ছাত্রনেতারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যস্ত। নিশ্চয়ই আপনারা প্রতারকদের চিনছেন, তাদের ব্যবহার দেখছেন এবং আপনাদের মূল্যবান জবাব বিবেচনাধীন রাখছেন।’
নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর রায়পুরায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে শাখাওয়াত হোসেন (১৪) নামের এক কিশোরকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের সংগীতা-আমিরগঞ্জ সড়কের বদরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাখাওয়াত আদিয়াবাদ ইউনিয়নের আদিয়াবাদ দক্ষিণ পাড়া গ্রামের ইব্রাহিম মিয়ার ছেলে এবং স্থানীয় একটি মাদরাসার ছাত্র।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষক পরিবারের সন্তান শাখাওয়াত। সকালে বড় ভাই ধান কাটতে মাঠে গেলে শখের বশে তার ভাইয়ের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় সে। দুপুরে বদরপুর এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে আটকায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। হত্যার পর সড়কের পাশেই তার মরদেহ ফেলে রেখে অটোরিকশাসহ পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
পরে স্থানীয়রা সড়কের পাশে মরদেহ দেখতে পেয়ে রায়পুরা থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
রায়পুরার বাঁশগাড়ি তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ আলম বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি। সুরতহাল শেষে মরদেহটি নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় মিমি খাতুন (২৭) নামের এক নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে তাঁর মরদেহ খুলনা রিজিয়ন নারী ব্যারাক থেকে উদ্ধার করা হয়।
নারী পুলিশ সদস্য কুষ্টিয়া জেলার মো. নবীন বিশ্বাসের মেয়ে।
স্থানীয়রা জানায়, নিজকক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর কারণ কেউ জানাতে পারেনি। পরবর্তীকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ জাকারিয়া বলেন, নারী পুলিশ সদস্য মিমি খাতুন স্বামীর ওপর অভিমান করেই আত্মহত্যা করেছেন। মিমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন স্বামী ইমরান হোসেনকে। কিন্তু স্বামীর পরিবার তাঁদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি বলে তিনি জানান। মিমি খাতুনের মা-বাবা হাসপাতালে এসেছেন।
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে যশোর-চৌগাছা সড়কের জগহাটি জোড়াব্রিজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মহেশপুর উপজেলার আলিসা গ্রামের সেলিম হোসেন (৪৮) ও ইব্রাহিম হোসেন ( ৫০)। তাঁদের মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।
জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে যশোরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বজনকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন সেলিম হোসেন ও ইব্রাহিম হোসেন। পথে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন জগহাটি জোড়াব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান মোটরসাইকেল আরোহী দুজন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পালিয়ে গেছে বাস।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, যশোর শহরে একটি হাসপাতালে রোগী দেখে বাড়িতে যাচ্ছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। পথে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হন। তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক বাসটি শনাক্ত করা যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
