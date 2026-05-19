Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় পিকআপ ভ্যান-ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত ২

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধা জেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের ঠাকুরের দীঘি মোড়ে পিকআপ ভ্যান-ইজিবাইক সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ইজিবাইকে থাকা আরও চারজন যাত্রী আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের ঠাকুরের দীঘি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন ইজিবাইকচালক ফরিদ মিয়া (৫০), যাত্রী রোস্তম আলী (৩০)।

নিহত ফরিদ মিয়া সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর ছাতনাবাড়ী গ্রামের পাতা মিয়ার ছেলে। অন্যদিকে রোস্তম আলী সদর উপজেলার আনালের তারী গ্রামের মাসুদারের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করছেন গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার দাড়িয়াপুর বাজার থেকে যাত্রী নিয়ে একটি ইজিবাইক জেলা শহরের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আসা মুরগিবাহী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ইজিবাইকচালক ও এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় ইজিবাইকের আরও চার যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এই দুর্ঘটনায় দুজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাদুর্ঘটনাসংঘর্ষগাইবান্ধা সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
