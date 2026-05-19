ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

ফেনীতে ঝটিকা মিছিল ও সরকারবিরোধী স্লোগানের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে বয়স ১৮ বছর দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী তাঁদের দুজনেরই বয়স এখনো ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন দাগনভূঞা উপজেলার সিন্দুরপুর ইউনিয়নের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে এবং ওহিদুর রহমানের ছেলে। একই মামলায় আরও গ্রেপ্তার হন সিন্দুরপুর ইউনিয়নের মজু মিয়ার ছেলে আবদুল্লাহ আল নোমান (১৮)।
পরিবারের সদস্যরা জানান, জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী একজনের বয়স ১৭ বছর ২ মাস ২৪ দিন। অন্যজনের বয়স ১৭ বছর ৩ মাস ৮ দিন। কিন্তু মামলার নথিতে তাঁদের বয়স ১৮ বছর উল্লেখ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।
মঙ্গলবার (১৯ মে) ফেনী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলাটি করেন। মামলায় ৬ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, গ্রেপ্তারের পর আসামিরা তাঁদের বয়স ১৮ বলেছেন। সে অনুযায়ী মামলার এজাহার প্রস্তুত করা হয়েছে। আদালতে পাঠিয়ে দেওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে বয়স কম বলা হচ্ছে। তদন্তে যদি তাঁদের বয়স ১৮-এর কম প্রমাণ হয়, সে ক্ষেত্রে শিশু অপরাধী হিসেবে প্রতিবেদন দেওয়া হবে এবং সেটির সুযোগ রয়েছে।
এ বিষয়ে ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আটক তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে কোনো আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, সেটি আমার জানা নেই। হয়তো তাদের বয়সের প্রমাণক না পাওয়ায় তাদের এভাবে চালান দেওয়া হতে পারে। তদন্তকালে বয়স প্রমাণক যাচাই-বাছাই করে বয়স কম হলে শিশু আসামি হিসেবেই দেখানো হবে।’
