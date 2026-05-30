দাম না পেয়ে নদীতে চামড়া ফেলে দিলেন ব্যবসায়ীরা

ফেনীর দাগনভূঞায় কোরবানির পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ছোট ফেনী নদীতে চামড়া ফেলে দিয়েছেন কয়েকজন মৌসুমি ব্যবসায়ী। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে। পরে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের বাড়িতে যান দাগনভূঞা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম। এ সময় ব্যবসায়ীরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষমা চান।
গতকাল শুক্রবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি দাগনভূঞার মাতুভূঞা এলাকার একটি সেতু থেকে ছোট ফেনী নদীতে গরুর চামড়া ফেলছেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, ঈদের পর দুই দিন পার হলেও চামড়া বিক্রি করতে না পেরে এবং সংরক্ষণের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে না পারায় কয়েকজন মৌসুমি ব্যবসায়ী এসব চামড়া নদীতে ফেলে দেন।
ভিডিওটি নজরে আসার পর বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম উপজেলার মারিজপুর গ্রামে যান। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কাছে নদীতে চামড়া ফেলে পরিবেশদূষণের কারণ জানতে চান। এ সময় ব্যবসায়ীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষমা চান। পরে তিনি তাঁদের ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক পরামর্শ দেন।
অভিযুক্ত চামড়া ব্যবসায়ী খুরশিদ আলম বলেন, ‘আমরা না জেনে, না বুঝে নদীতে চামড়া ফেলেছি। এটা করা উচিত হয়নি। এটি যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তা আমরা জানতাম না। এমন ভুল আর কখনো করব না।’
দাগনভূঞা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম বলেন, ‘অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধমূলক কাজ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মূলত লোকসানের কারণে তাঁরা এমন কাজ করেছেন। তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাঁদের সহযোগিতা করতে পারতাম।’
উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে কাঁচা চামড়ার বাজারে কাঙ্ক্ষিত দাম না থাকায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমি ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়েছেন। এতে চামড়া সংরক্ষণ ও বিপণনে সংকট তৈরি হয়েছে।
