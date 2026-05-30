ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ মে ২০২৬, ১২: ৩১
ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের সদর উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁরা অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। ময়মনসিংহ-ফুলপুর সড়কের আলালপুর এলাকায় আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি ফুলপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে ময়মনসিংহ-ফুলপুর সড়কের আলালপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফরিদ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত দুজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অটোরিকশা, দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলার খবর
