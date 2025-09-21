জানাজায় অংশ নিতে যাচ্ছিলেন যুবক, বাসের ধাক্কায় ফিরলেন লাশ হয়ে

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় ইশতিয়াক আহমেদ শান্ত (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি এক বন্ধুর নানার জানাজায় অংশ নিতে যাচ্ছিলেন। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার গোবিন্দপুরের ফেনী-সোনাগাজী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
শান্ত গোবিন্দপুর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কবির আহম্মদের ছোট ছেলে। তিনি ফেনী সরকারি কলেজ থেকে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।
জানা গেছে, বিকেলে ইশতিয়াক আহমেদ শান্ত তাঁর এক বন্ধুর নানার জানাজায় অংশ নিতে বাড়ি থেকে বের হন। পথিমধ্যে বটতলা এলাকায় ফেনী-সোনাগাজী সড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।
শান্তর বন্ধু আমিনুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ‘বন্ধুর এমন আকস্মিক মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছি না। পড়াশোনার জন্য প্রবাসে চলে যাব বলে আজ সন্ধ্যায় শান্তর আমার সঙ্গে দেখা করতে ফেনী শহরে আসার কথা ছিল। ছেলে হিসেবেও শান্ত অত্যন্ত ভালো ছিল। পরিবারে দুই ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল সবার ছোট। এমন করুণ মৃত্যুতে সবাই শোকে স্তব্ধ।’
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। ওই যুবকের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘাতক বাসচালককে শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
