Ajker Patrika
ফরিদপুর

ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়েতে দুই কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, চালক-সহকারী নিহত

ফরিদপুর প্রতিনিধি
খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে চলন্ত অবস্থায় দুটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একটির চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ভোরে উপজেলার পুলিয়া ফ্লাইওভারের ওপরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান ও একটি বড় কাভার্ড ভ্যান ঢাকামুখী ছিল। এ সময় ছোট কাভার্ড ভ্যানটিকে বড় কাভার্ড ভ্যানটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে সেটি সড়কে উল্টে যায়। এতে চালক ও সহকারী ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।

নিহতদের মধ্যে চালক প্রবীর রায় (৪০) লালমনিরহাট সদর জেলার শিশির রায়ের ছেলে। তাঁর সহকারী জুয়েল (২০) কুড়িগ্রাম জেলার আব্দুল হাকিমের ছেলে।

ঘটনাটি নিশ্চিত করে শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

ফরিদপুরদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতভাঙ্গাজেলার খবর
