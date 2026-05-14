ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়েতে দুই কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, চালক-সহকারী নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে চলন্ত অবস্থায় দুটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একটির চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ভোরে উপজেলার পুলিয়া ফ্লাইওভারের ওপরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান ও একটি বড় কাভার্ড ভ্যান ঢাকামুখী ছিল। এ সময় ছোট কাভার্ড ভ্যানটিকে বড় কাভার্ড ভ্যানটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে সেটি সড়কে উল্টে যায়। এতে চালক ও সহকারী ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।
নিহতদের মধ্যে চালক প্রবীর রায় (৪০) লালমনিরহাট সদর জেলার শিশির রায়ের ছেলে। তাঁর সহকারী জুয়েল (২০) কুড়িগ্রাম জেলার আব্দুল হাকিমের ছেলে।
ঘটনাটি নিশ্চিত করে শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারা দেশের মতো নরসিংদীতেও পশুর মালিকদের ব্যস্ততা বেড়েছে। গরু-ছাগল বেচাকেনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এবার নরসিংদীতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘মানিক’ ও ‘রতন’ নামের দুটি অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। গরু দুটি রায়পুরা উপজেলার চরমধুয়া....৪ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনটিতে কোনো শিক্ষককে পাননি সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) কামরুজ্জামান কামরুল। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।১৫ মিনিট আগে
এবার কোরবানির হাট কাঁপাবে দিনাজপুরের সম্রাট! আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সুঠাম দেহের এই ষাঁড়কে। ধূসর রঙের ষাঁড়টির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট ও উচ্চতা ৫ ফুট। ওজন ৩০ মণ অর্থাৎ ১১২৫ কেজি। ভালোবেসে মালিক এর নাম রেখেছেন ‘সম্রাট’। মালিকের আশা, সম্রাটকে বিক্রি করবেন ১২ লাখ টাকায়।৩৮ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার খুরিয়ার খেয়াঘাট এলাকায় মাজহারুল ইসলাম মনোয়ার (৪০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ার উপজেলার দক্ষিণ আমতলী গ্রামের মো. জয়নাল মৃধার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে