Ajker Patrika
ফরিদপুর

সংকটেও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়নি সরকার: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংকটেও সরকার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়নি বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বর্তমানে সব দেশে তেলের সংকট রয়েছে এবং দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনো আমাদের সরকার তেলের দাম বৃদ্ধি করে নাই।’

আজ শুক্রবার ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, ‘এই অঞ্চলের পাটের বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের কৃষক যেন ডিজেলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যায় না পড়ে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তারা যেন ডিজেল ও বিদ্যুৎ পায়, সে ক্ষেত্রে আমরা তৎপর আছি। কৃষকদের কিংবা পাটচাষিদের কোনো সমস্যা হবে না।’

এ সময় প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জ্বালানিমন্ত্রীর বক্তব্যের বরাতে বলেন, দেশে তেলের সমস্যা নেই; বিগত দিনে যেভাবে বিভিন্ন জেলায় ও পাম্পে তেল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে তারচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিশেষ করে, এ সময়টা গরমকাল। এই সময়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে মবের মাধ্যমে সংকট সৃষ্টি করতে চায়।’

নদীভাঙন রোধে ও অবৈধ ড্রেজার প্রসঙ্গে ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, নদীভাঙনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী বর্ষা মৌসুমে যেন এই অঞ্চলের মানুষের কোনো ধরনের বন্যা ও ভাঙনের মুখে পড়তে না হয়, সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ ছাড়া অবৈধ ড্রেজারের বিষয়ে প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেওয়া আছে; ড্রেজার টোটালি (সম্পূর্ণ) নিষিদ্ধ। অতএব, এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেবেন।

এ সময় সংসদ সদস্য চৌধুরী নায়াব ইউসুফ ও শহিদুল ইসলাম বাবুল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী শাজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা, পুলিশ সুপার মো. নজরুল ইসলাম, ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিব হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ