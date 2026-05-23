মৌলভীবাজারে বজ্রপাতে ৫ চা-শ্রমিক আহত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বজ্রপাতে পাঁচ নারী চা-শ্রমিক আহত হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) দুপুরে উপজেলার কুরমা চা-বাগানে বজ্রপাতে আহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন পরি বুনার্জী (৪৫), আলমিনা মিন্ডা (৫০), প্রতিমা পাল (৪৮), মুক্তা বাউরি (৩২) ও রুজিনা নাহার (৪২)। আহত ব্যক্তিদের মধ্য রুজিনা নাহারের অবস্থা গুরুতর থাকায় মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি চারজনকে কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে কমলগঞ্জের কুরমা চা-বাগানে শ্রমিকেরা কাজ করার সময় বজ্রপাতে পাঁচ নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসা হয়।
কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, বজ্রপাতে আহত হয়ে পাঁচজন হাসপাতালে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
