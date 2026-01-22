Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে বৈধ সব আগ্নেয়াস্ত্র জমার নির্দেশ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের গণবিজ্ঞপ্তি। সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ফরিদপুরে লাইসেন্সধারী সব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এ লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা স্বাক্ষরিত একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এসব অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসব ব্যক্তির আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে অস্ত্র আইন, ১৮৭৮-এর ২৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে স্থগিত করা বা লাইসেন্সভুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদসমূহ লাইসেন্সধারীর ঠিকানার নিকটস্থ থানায় বা বৈধ ডিলারের কাছে লাইসেন্স গ্রহীতা নিজে বা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে জমা দেবেন।

তবে এই নির্দেশনা বৈধ সংসদ সদস্য প্রার্থী ও তাঁদের সশস্ত্র রিটেইনারের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের অনুকূলে ‘আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ও রিটেইনার নিয়োগ নীতিমালা, ২০২৫’ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে বৈধভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল ও গৃহীত জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এবং তাঁর সশস্ত্র রিটেইনারের ক্ষেত্রে বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ-সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই আদেশ লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, ১৮৭৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ফরিদপুরজেলা প্রশাসকফরিদপুর সদরনির্বাচননির্বাচন কমিশনগণবিজ্ঞপ্তিআগ্নেয়াস্ত্রজেলার খবরনির্বাচন কমিশনারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
