স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

পাবনার সাঁথিয়ায় দিনদুপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক এক নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দুপুরে বনগ্রাম বাজারে মসজিদ গলিতে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর-আতাইকুলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহসভাপতি মন্তাজ আলী (৫১)। তিনি পদ্মবিলা গ্রামের ইন্তাজ আলীর ছেলে। দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তবে গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। তাঁর একটি হাতের পাশ দিয়ে গুলি চলে যায়। ঘটনার পর আতঙ্কে বাজার থেকে লোকজন সরে যান।
মন্তাজ আলী বলেন, ‘কে বা কারা আমাকে গুলি করেছে, তাদের আমি চিনতে পারিনি। আমার সঙ্গে কারও বিরোধ নেই। তবে আমার বিরুদ্ধে থানায় তিনটি মামলা রয়েছে।’
এ বিষয়ে আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি এসে মন্তাজ আলী নামের একজনকে শটগানের গুলি করে। তবে তিনি আহত হননি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় বাথরুমে বালতির পানিতে ডুবে ফারজানা আক্তার (১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানার চান মসজিদ কসাই গলি এলাকার এক বাসায় এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় এক দই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা স্বামী ও স্ত্রীকে মারধর করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে গেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার নেপালতলী ইউনিয়নের আকন্দপাড়া গ্রামে দই ব্যবসায়ী ভক্তরাম বিশ্বাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ‘অপ্রতিরোধ্য চাটমোহর’ ঢেকে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা আলী আছগারের নির্বাচনী প্রচারণার বিলবোর্ড টানানো হয়েছে। এতে এলাকায় সচেতন মহলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।৮ মিনিট আগে
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাইমিন ইসলাম মারুফসহ ১৩ জন বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজনের আলমিদিতরের বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে বিএনপিতে যোগ দেন তাঁরা।১০ মিনিট আগে