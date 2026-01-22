Ajker Patrika
গঙ্গাচড়ায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ ১২ জনের বিএনপিতে যোগদান

 গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৩০
বিএনপিতে যোগদান করা নেতা-কর্মীদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাইমিন ইসলাম মারুফসহ ১২ জন বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজনের আলমিদিতরের বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে বিএনপিতে যোগ দেন তাঁরা।

মারুফ বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। গত বছরের ১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

মারুফের সঙ্গে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম। এ ছাড়া রয়েছেন আবু তাহের মো. রকিবুল হক, আশরাফ আলী, সাদেকুল ইসলাম, বাবু হরিমল চন্দ্র সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, মহুবার রহমান, রাকিব আহমেদ রবিউল, বায়েজিদ ইসলাম, জুলফিকার আলী ও আমিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রংপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোকাররম হোসেন সুজন, গঙ্গাচড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি চাঁদ সরকার, সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম চান, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আপেল মাহমুদসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন, মারুফ মামলা-হামলা থেকে বাঁচার জন্য কৌশল করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ফিরলে আবারও সেখানে ফিরে যাবেন।

তবে মারুফের দাবি, তিনি বিএনপির আদর্শ ও তাদের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে দলটিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। কেউ তাঁকে প্রভাবিত করেননি।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি চাঁদ সরকার নতুন যোগদানকারীদের মাধ্যমে দলীয় কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

