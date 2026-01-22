Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে মিছিলে ৫০ জনও পাইনি, ভোট পেয়েছি ১১ হাজার: নুরুল হক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সভায় উপস্থিত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের সময় মিছিল করার মতো ৫০ জনও পাইনি, কিন্তু ভোটের দিন ১১ হাজার শিক্ষার্থী পেয়েছিলাম। ঠিক সেভাবেই দশমিনা-গলাচিপার মানুষ ট্রাক মার্কাকে বিজয়ী করে নতুন ইতিহাস গড়বেন।’

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে গলাচিপা উপজেলার কালিকাপুর মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে ট্রাক প্রতীকের বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এ সময় নুরুল হক নুর বলেন, এবার ব্যালটে ট্রাকই নৌকা ও ধানের শীষের প্রতিনিধি।

নুর বলেন, বিএনপি অফিশিয়ালি এই আসনে গণঅধিকার পরিষদকে সমর্থন দিয়েছে। অতীতে এই অঞ্চলে নৌকা ও ধানের শীষের নির্বাচন হতো। এবার সেই বাস্তবতা বদলেছে।

সভায় নুরুল হক নুর স্থানীয় জনগণের সমর্থন চেয়ে বলেন, ‘এলাকার সন্তান হিসেবে এই জনপদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই। উন্নয়নের জন্য আপনাদের পাশে থাকতে চাই। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন, ইনশা আল্লাহ বিজয় সম্ভব হবে। আপনাদের সন্তান, ভাই ও বন্ধু হিসেবে আমাকে পাশে রাখবেন। আপনাদের নিয়ে এই জনপদ থেকে দেশের মানুষকে নতুন বার্তা দিতে চাই।’

উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক নুরের পক্ষে দলের একাংশ কাজ করলেও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় বিএনপি তাঁকে বহিষ্কার করলেও উপজেলা বিএনপির একটি অংশ তাঁর সঙ্গে কাজ করছে। একই কারণে উপজেলা বিএনপির কমিটিও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

