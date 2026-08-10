Ajker Patrika
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ফরিদপুর

ফরিদপুরের কানাইপুর বাজারে ৩ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের কানাইপুর বাজারে ৩ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন
ফরিদপুর সদর উপজেলায় কানাইপুর বাজারে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর সদর উপজেলায় আগুন লেগে দুটি দোকানের মালপত্র পুড়ে গেছে। এ ছাড়া অপর আরেকটি অয়েল মিলের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার কানাইপুর বাজারে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বাজারের লেপ-তোশকের দোকান রাশেদুল বেডিং স্টোর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনে রাশেদুল বেডিং স্টোর এবং লিটন বিশ্বাসের সার ও কীটনাশকের দোকানের মালপত্র পুড়ে যায়। এ ছাড়া আগুনে জাহিদ বিশ্বাসের ওয়েল মিলের আংশিক ক্ষতি হয়। বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, তাঁদের ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শ্রীবাস বাড়ৈ বলেন, দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরআগুনঢাকা বিভাগবাজারজেলার খবর
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