ফরিদপুরে শিশু কবিতার হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

ফরিদপুরে আইরিন আক্তার বিনা ওরফে কবিতা নামের সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার পর হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ সোমবার (৪ মে) দুপুরে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘গেরদা ইউনিয়নবাসীর’ ব্যানারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে শতাধিক নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা শিশু ধর্ষণ অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আগামী সাত দিনের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ ও বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করার দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া মানববন্ধন থেকে আসামির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানানো হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্যকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘বারবার এমন ভয়াবহতা দেখতে দেখতে আমরা ত্যক্ত-বিরক্ত। শিশু ধর্ষণ দমন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ৯০ দিনের পরিবর্তে আগামী সাত দিনের মধ্যে ইসরাফিলের ফাঁসির রায় দিতে হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে।’
এ সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘মানুষ মানুষের জন্য’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. জাহিদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট মেহেরুন্নেসা স্বপ্না, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার মুখ্য সমন্বয়ক কাজী জেবা তাহসিন ও যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল চৌধুরী, কোতোয়ালি থানা বিএনপির সহসভাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, গেরদা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার মো. জাকারিয়া, মানবতার কল্যাণে ফরিদপুর সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সিয়ামসহ অনেকে।
